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Под Киевом лиса залезла на крышу новостройки (фото)

19 декабря, 11:35

Лису поймали и отправили на карантин в приют

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

В селе Чайки на крышу строящегося дома забралась лиса. Об этом сообщает пресс-служба киевской Службы спасения животных.

"В команду спасения животных обратились строители из поселка Чайки, и сообщили, что третий день по недостроенному восьмому этажу дома и крыше бегает лиса. Вниз она не спускается. Спасатели прибыли на место и обнаружили, что лиса бегает как по этажу, так и по краю стен, рискуя в любую секунду упасть вниз. Для того, чтобы снять лису с крыши, необходимо было отогнать ее от края. Это удалось сделать с третьего раза: лиса прекратила балансировать на стене и зашла вглубь здания, где была накрыта сачком", - говорится в сообщении.

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Лису отправили на карантин в приют, где будет установлено здорова ли она, ручная или дикая. Если лиса здорова и она дикая, то ее будут отпускать в природу, если ручная – оставлять в приюте и искать хозяев.

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Напомним, ранее в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. При этом жители столицы предположили, что козу, возможно, украли, а потом выбросили, иронизируя, что раз люди "коз выбрасывать стали, значит так хорошо живут".

Также мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

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Киев лиса спасение животных

Источник: Сегодня

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