Под Киевом мужчина из-за "непреодолимого желания" пытался вынести с участка бюллетень

По словам задержанного, у него "возникло непреодолимое желание забрать бюллетень домой"

Фото: AFP

В Белой Церкви местный житель вынес бюллетень с избирательного участка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"От полицейского, который нес дежурство на участке, на линию "102" поступило сообщение о том, что на одном из избирательных участков города Белая Церковь мужчина вынес бюллетень за пределы помещения для голосования. 34-летний местный житель объяснил правоохранителям, что после того, как он совершил свое волеизъявление, один из бюллетеней он положил себе в карман, будучи в кабинке для голосования, а когда вышел из кабинки, бросил в ящик другой бюллетень и направился к выходу", – говорится в сообщении.

Наблюдатели заметили, что мужчина бросил в ящик только один бюллетень и сообщили об этом полицейскому, который уже задержал мужчину.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что у него возникло непреодолимое желание забрать бюллетень домой.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.158 "Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения. Также сообщалось, что в столице мужчине, сменившему место голосования, члены избирательной комиссии хотели выдать бюллетень с мажоритарщиками.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также читайте, что нельзя делать во время голосования.

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