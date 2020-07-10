Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)

На растения обратили внимания у озера Круглик

В селе Круглик, которое расположено недалеко от столицы в Киево-Святошинском районе, у одноименного озера жители заметили деревья, полностью покрытые густой паутиной.

Реклама

Соответствующие фотографии с озера Круглик опубликовали пользователи в паблике "Животный мир Украины" в Facebook.

В комментариях люди предполагают, что с деревьями "поработала" черемуховая горностаевая моль, которая является опасным вредителем. Гусеницы этой бабочки кормятся исключительно молодыми побегами растения, при этом оплетают его паутиной, устраивая таким образом себе гнезда. Если дерево сильно поражено гусеницами, то оно становится буквально серебристым от паутины. При этом птицы не едят этот вид гусениц, поэтому вредители активно размножаются.

В тренде В Киеве начали массово проверять парковки

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Государственной экологической инспекции столичного региона обеспокоились массовым истреблением птиц в Киевской области. Оказывается, пчеловоды, защищая пчел, убивают птиц.

Реклама

Тем временем в реке Здвиж у села Юров, расположенного в Макаровском районе на Киевщине, зафиксировали мор рыбы.

Также мы писали о гибели рыбы в Гореничах.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама