Под Киевом неравнодушный водитель спас волка на трассе

К сожалению, животное позже погибло в ветклинике

Волк атаковал трех человек под Бердянском. Фото: Pixabay

Под Киевом неравнодушный водитель спас волка на трассе Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/efb/7a6/5c3efb7a69dc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/efb/7a6/5c3efb7a69dc9.jpg 2019-03-06T13:52:52+02:00 Другие новости К сожалению, животное позже погибло в ветклинике

Волонтеры столичной "Команды спасения животных" сообщили о необычном случае, который произошел в Киевской области.

"На Обуховской трассе проезжающим автомобилистом был найден сбитый машиной волк. Человек самостоятельно погрузил волка в машину и обратился к нам. Диспетчера Команды направили его с волком в ветклинику. Туда же выехал дежурный экипаж, чтобы после обследования и назначения лечения оказать помощь в дальнейшей транспортировке животного. К сожалению, помощь уже не понадобилась: у волка был обнаружен тяжелый перелом позвоночника, он погиб", – сообщили волонтеры.

Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Также за последнюю неделю спасателей вызывали в парк "Победа". Тут была найдена красноухая черепаха, которая смогла пережить зиму, но была очень ослабленной.

"Это крупная самка возрастом около 20 лет, длиной 23 сантиметра, слабая, неактивная, истощенная. После окончания лечения черепахе нужны будут ответственные хозяева, которые смогут обеспечить ей необходимые условия и не выпустят в пруд", – рассказали в "Команды спасения животных".

Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Ранее в Киеве на Троещине, в многоквартирном доме по улице Бальзака, нашли змею – лучистый полоз сбежал из террариума своих хозяев и через вентиляцию заполз к соседям снизу.

Также мы писали, что в частном секторе на Софиевской Борщаговке на территорию одного из домов забежала лиса. Владельцы территории решили, что это случайность, и прогнали животное, но оно вскоре вернулась обратно. Впоследствии обнаружили, что на лисе надет ошейник, и стало ясно, что это сбежавшая ручная лиса, рассказали в столичной Команде спасения животных.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.