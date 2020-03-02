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Под Киевом от браконьеров спасли огромную рыбу (видео)

2 марта, 12:40

Мила Князьская-Ханова

Рыбу в сетке обнаружил рыбоохранный патруль

Киевский рыбоохранный патруль Киевский рыбоохранный патруль обнаружил и отпустил на волю большую рыбу, которая попалась в сети браконьеров. Это произошло на озере Земснаряд, говорится в сообщении рыбоохранного патруля.

Выяснить, кому принадлежат сети – не удалось. Патрульные составили акт обнаружения и изъятия бесхозного имущества.

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Видео: Киевский рыбоохранный патруль

Напомним, с 1 ноября 2019 года в Киевской области действует осенне-зимний запрет на лов водных биоресурсов в зимовальных ямах. Весной лов также будет запрещен, на период нереста.

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Отметим, что данные о том, сколько в стране браконьеров, разнятся у разных ведомств. Согласно официальным данным Государственного агентства лесных ресурсов за 2018 г., на нарушителей правил охоты было составлено 3192 протокола.А под конец 2018 г., по данным Генпрокуратуры, было зарегистрировано 554 случая отдельных видов браконьерства. Каждый случай — ущерб государству минимум на 10 тыс. грн.

Напомним, надевно в Херсонской области лесник проводил плановую проверку хозяйства и наткнулся на четырех черных лесорубов,которые хотели спилить деревья. По словам лесника, злоумышленники окружили его и пытались переехать машиной. В итоге, лесник применил оружие, один из лесорубов был застрелен.

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Источник: Сегодня

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