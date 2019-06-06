Под Киевом откопали усадьбу древнего гончара

Жилище времен Киевской Руси в Вышгороде обещают реконструировать уже к середине ноября

Фото: VyshgorodZapovidnyk.

В Вышгороде на территории историко-культурного заповедника во время ремонта музейного здания 1947 года постройки обнаружили древнее жилище гончара времен Киевской Руси. "Сегодня" разведали, что нашли во время раскопок и что планируют делать с древним жилищем.

ДОМИК И ЕГО ОБИТАТЕЛИ. По словам археологов, уникальность находки в Вышгороде состоит в том, что жилище гончара — это единственный в стране образец дома ремесленника времен Киевской Руси.

"Мы догадывались о том, что здесь было жилье гончара, ведь в нескольких метрах от него находится музеефицированный горн для обжига керамики. А во времена Руси тут был целый квартал гончаров", — рассказала "Сегодня" Влада Литовченко, директор заповедника.

Фото: VyshgorodZapovidnyk

Раскопки древнего жилища начались в середине мая, а в начале июня тут обнаружили несколько интересных артефактов.

"На начальном этапе раскопок мы нашли сохранившийся в земле дверной замок времен Руси, остатки рыбацких снастей и пряжку, что подтвердило наши догадки о том, что найденное сооружение — именно жилой дом", — поделился с нами Дмитрий Бибиков, руководитель Вышгородской археологической экспедиции.

Он также отметил, что домик был построен из деревянных досок без фундамента и был похож на землянку.

Фото: VyshgorodZapovidnyk

"Жилище гончара состоит из нескольких ярусов: нижний — это хозяйственная комната или погреб, а верхний — помещение с печкой. Увы, она провалилась в погреб, и ее теперь нужно будет восстановить", — отметил Бибиков.

Во время археологических исследований были найдены различные артефакты, например, детские украшения и даже игрушки — десятки браслетов из византийского стекла разных цветов и глиняная лошадь с всадником.

Историки нашли и вещи, которые, скорее всего, принадлежали жене хозяина дома — остатки пряслиц, с помощью которых она пряла нитки для пошива одежды мужу и детям. От хозяина домика остались остатки металлических инструментов и фрагменты изделий, которые он изготавливал: горшки, миски. В скором времени исследователи установят, чем же питались жильцы дома, ведь во время исследования были найдены кости животных. А вот человеческих останков на месте раскопок не нашли.

"В XII веке Киевская Русь уже была крещена, поэтому после смерти людей погребали не возле дома, как в языческие времена, а на кладбищах возле храмов", — поясняют музейные работники.











ЧТО БУДЕТ С ДОМИКОМ. В заповеднике заверяют, что уникальная находка будет восстановлена уже к концу года и станет экспонатом по истории Киевской Руси.

"Домов, восстановленных прямо на настоящих фундаментах, в Украине нет, они либо перенесены из других мест, либо полностью отстроены по современным технологиям", — поясняют в заповеднике.

Для воссоздания жилища археологи создадут 3D-модель жилища, а архитекторы составят проект и приступят к реконструкции дома.

"Все разрешительные документы на реконструкцию жилья гончара от Минкульта уже получены — закончим реконструкцию к середине ноября", — уверяет Влада Литовченко.

Она также отметила, что все расходы на восстановления жилища времен Киевской Руси покроют за счет заповедника и частных компаний.

Ранее на улице Щекавицкой в Киеве архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины нашла улицу XVII-XVIII веков.

Также в Киеве на углу улицы Кожемяцкой и Вознесенского спуска нашли клад из монет, фибул (старинные металлические застежки для одежды) и остатков керамики. По просьбе "Сегодня" археологи оценили предметы, их подлинность сомнений не вызывает, но вот как клад попал в то место, где его нашли, остается загадкой.

Тем временем, в Бердянске нашли золотоносную шахту. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

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