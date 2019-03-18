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Под Киевом откроют памятник Кузьме Скрябину: в соцсетях негодуют

Сегодня, 12:11

Памятник планируют открыть 17 августа – в день рождения музыканта

Андрей Кузьменко. Фото: instagram.com/kuzma__skryabin/
Андрей Кузьменко. Фото: instagram.com/kuzma__skryabin/.
Под Киевом откроют памятник Кузьме Скрябину: в соцсетях негодуют //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1ad/288/5c41ad2881c62.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1ad/288/5c41ad2881c62.jpg Другие новости Памятник планируют открыть 17 августа - в день рождения музыканта

На границе сел Святопетровское и Софиевской Борщаговки под Киевом будет установлен памятник музыканту Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину). Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший глава Киево-Святошинского райсовета Александр Тигов.

"Вот и стартовал первый этап подготовки к установке памятника Кузьме. Он действительно был другим, непохожим ни на кого, 17 августа 2018 года исполнилось бы 50 лет известному музыканту, лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко", – написал Тигов, опубликовав фото памятника.

Фото: Александр Тигов в Facebook
Фото: Александр Тигов в Facebook

Памятник планируют открыть в этом году в день рождения музыканта.

Вместе с тем, пользователи соцсети отметили, что никакого сходства между памятником Скрябину и музыкантом нет.

"Не похож... и Кузьма любил джинсы и кеды, а не шорты", "Хорошее дело делаете, но Кузьма другой", "Мне вообще не нравится. Шорты, лицо Петра 1, непонятная поза. Зачем эти придуманные образы человека. Верх одетый, низ голый...ноги кривые. Кузьма не сидел как царь, он хотел донести людям другое", – пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Скрябин не дожил до своего юбилея три с половиной года – он трагически погиб в ДТП в районе села Лозоватка Днепропетровской области 2 февраля 2015 года. Сайт "Сегодня" подготовил эксклюзивное интервью с матерью Андрея, Ольгой Михайловной Кузьменко, которая рассказала о своей новой книге об Андрее "Колискова для Андрійка", а также спела песню, которой много лет назад убаюкивала своего сына.

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Тег Киев, Скрябин, памятник, кузьма скрябин

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Сегодня

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