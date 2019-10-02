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Под Киевом откроют памятник Скрябину: в сети показали подготовку

2 октября, 13:59

Памятник музыканту, который ранее попал под шквал критики, откроют 14 октября

Фото: Александр Тигов

Фото: Александр Тигов

На границе сел Святопетровское и Софиевской Борщаговки под Киевом уже совсем скоро откроют памятник музыканту Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину). На данный момент идут подготовительные мероприятия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший глава Киево-Святошинского райсовета Александр Тигов.

"Сегодня, друзья, мы делаем еще один шаг к увековечиванию памяти о выдающемся украинце. Напомню, что 14 октября открываем памятник Скрябину", – написал Тигов на своей странице в Facebook.

Фото: Александр Тигов

Фото: Александр Тигов

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При этом отметим, что ранее в соцсетях пользователи отмечали, что никакого сходства между памятником Скрябину и музыкантом нет.

Напомним, Скрябин не дожил до своего юбилея три с половиной года – он трагически погиб в ДТП в районе села Лозоватка Днепропетровской области 2 февраля 2015 года. Сайт "Сегодня" подготовил эксклюзивное интервью с матерью Андрея, Ольгой Михайловной Кузьменко, которая рассказала о своей новой книге об Андрее "Колискова для Андрійка", а также спела песню, которой много лет назад убаюкивала своего сына.

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Скрябин памятник киевская область

Источник: Сегодня

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