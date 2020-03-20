Под Киевом появился "передвижной" мурал (фото)

На Софиевской Борщаговке под Киевом появился новый мурал Виталия Гидевана. На этот раз позитивную картину в виде яркого солнечного смайлика художник изобразил на перемещаемой поверхности – большой катушке от кабеля.

"Весна – на улице +18... Так что... Don't worry be happy...", – пишет автор уличной картины.

Фото: facebook.com/vitaliy.gideone

В тренде Первые два случая коронавируса зафиксированы в Киеве

Ранее мы писали, что несмотря на карантин, известный столичный художник Виталий Гидеван продолжает радовать киевлян своими яркими рисунками. Так, 17 марта на детском садике "Золотой колосок" (Софиевская Борщаговка) появился новый рисунок в виде мордочки кота и трех золотых рыбок, которые, как наши мысли, летают в облаках.

Также смотрите в сюжете о другом мурале Гидевана, который посвящен теме коронавируса. На рисунке, который появился на набережной Днепра, Виталий изобразил льва в защитной маске. А на голове у хищника – корона. Это намек и на коронавирус, и на то, что для болезни нет разницы между королями и простыми смертными. В комментарии к фото на своей странице в соцсети художник призвал людей не поддаваться панике, а соблюдать правила личной гигиены.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама