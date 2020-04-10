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Под Киевом поймали нелегальных торговцев антисептиками (фото)

10 апреля, 17:48

Мила Князьская-Ханова

Дезинфицирующие средства дельцы продавали в Телеграме

Двое молодых мужчин в условиях сложной эпидемической ситуации организовали продажу антисептиков без соответствующего на то разрешения. Торговлю бизнесмены организовали через Телеграм-канал, сообщили в Киеберполиции Киевщины.

Так, 24-летний житель Броваров разместил объявление в мессенджере о продаже антисептика в больших объемах по цене 300 гривен за литр. Полицейские изъяли у него 368 литров антисептической жидкости на сумму в 120 000 гривен.

Другой, 33-летний броварчанин, организовал продажу антисептиков по цене 100 гривен за 200 мл. У него правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств 4000 полиэтиленовых емкостей на сумму в 200 000 гривен.

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Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение исследования. В отношении обоих нарушителей правоохранители составили админпротоколы по ч. 1 ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на время борьбы с коронавирусом было принято решение временно уменьшить налогообложение для производства этилового спирта. Верховная Рада, поддержав законопроект №3275, позволила заводам "Укрспирта" выпускать дезинфицирующее средство, которое используется как сырье для антисептиков. Кроме того, "Укрспирт" отказался от увеличения цен на спирт в условиях карантина, несмотря на сезонное подорожание сырья.

Кстати, новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, как часто нужно убирать в доме во время карантина:

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бровары правоохранители нарушение антисептик

Источник: Сегодня

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