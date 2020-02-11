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Под Киевом пожарные спасли от смерти стаю лебедей (фото)

11 февраля, 14:30

Птицы примерзли ко льду на озере

Фото: ГСЧС Киевской области

Фото: ГСЧС Киевской области

В Киевской области пожарные спасли лебедей от гибели, сообщает ГСЧС столичного региона.

На днях утром диспетчерам Кагарлицкого и Белоцерковского районов поступили сообщения о том, что необходима помощь лебедям, которые примерзли ко льду. На место происшествия прибыли спасатели из подразделений городов Кагарлык и Узин.

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По прибытию, спасатели на надувной лодке освободили из ледяного плена стаю из семи лебедей, которые сидели почти неподвижно. Птиц отпустили на свободу.

Напомним, в 2019 году в ночь на 11 декабря специалисты Команды спасения животных провели беспрецедентную операцию по отлову раненного лебедя, в клюве и шее которого торчали крючки от рыболовной блесны. Это произошло в Обуховском районе в кооперативе Стугна.

При первой попытке отлова лебедь перевернул лодку и сбросил человека в воду. К счастью, он был в спасжилете и сразу же продолжил работу.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что во Львове провели операцию по спасению котенка.

Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки с 15-метровой высоты.

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спасатели лебеди спасли ГСЧС

Источник: Сегодня

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