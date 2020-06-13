В Буче, Ирпене, Бородянке и ряде других пригородов выпали серьезные осадки

В некоторых районах Киевской области к вечеру 13 июня прошли серьезные осадки – град и сильный ливень, которые сопровождались мощным ветром.

Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео.

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Напомним, что, несмотря на сильную жару в последние дни, на западе страны не на шутку разошлась стихия – улицы затапливало, а сильный ветер вырывал с корнем деревья. Смотрите фото и видео, что натворила непогода во Львове.

А на Днепр во второй половине дня пятницы, 12 июня, обрушилась непогода: пошел сильный дождь и разразилась гроза. За несколько минут улицы превратились в реки, а позже оказалось, что за 15 минут в городе выпала норма осадков за полтора месяца.

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