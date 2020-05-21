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Под Киевом пустырь за гаражами превратили в красивый сквер (фото)

21 мая, 11:51

Мила Князьская-Ханова

Зеленую зону украсили картинами с героями произведений Михаила Коцюбинского

В Коцюбинском обустроили необычный арт-сквер, который появился на месте пустыря за гаражами. Стены металлических конструкций превратили в яркие муралы, тропинки превратили в дорожки, выложив плиткой, также здесь появилось освещение.

"Эти мини-муралы созданы по мотивам известных произведений Михаила Коцюбинского "Харитя", "Интермеццо", "Иванко и Чугайстыр", "Тени забытых предков". Надеюсь, что теперь они станут не только любимым местом коцюбинчан и гостей поселка для фотосессий, но и вдохновят многих на прочтение этих литературных произведений", – пишет Сергей Даниш.

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Над созданием муралов работали художники студии artheaven.space Максим Зайцев и Алена Кардиян, а также житель Коцюбинского Сабир Мамедов.

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Ранее в Киеве территорию у разворотного кольца трамваев на остановке "Улица Семена Скляренко" и станции городской электрички "Вышгородская" также превратили в сквер. Работы по благоустройству ведутся на месте блошиного рынка на Куреневке.

Еще более масштабный ремонт прошел в Куреневском парке, который летом 2019-го открылся после серьезной реконструкции. Ее проводили почти год – с осени 2018-го. За это время крупнейшая зеленая зона Подола заметно преобразилась, превратившись из полузаброшенного парка со сломанными лавочками в пространство для семейного отдыха и занятий спортом. После ремонта парк ожил: днем здесь гуляют местные жители с малышами, а по вечерам немало людей приходят в зону с уличными тренажерами и на баскетбольную площадку.

А еще мы рассказывали о секретах столичного парка для романтиков.

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