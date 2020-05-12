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Под Киевом разгорелся скандал: в больнице требовали деньги за тест на COVID-19

12 мая, 15:36

Наталья Руда

Молодая девушка заплатила 429 гривен "благотворительного взноса"

В Белой Церкви вспыхнул скандал вокруг ситуации в больнице №3, где медики потребовали у молодой девушки оплатить тест на коронавирус под видом "благотворительного взноса". Об инциденте сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Молодая девушка приехала в больницу №3 г. Белая Церковь. Сразу ей предложили пройти тест на COVID, который стоит, внимание, 429 грн, сразу подсунув ей заявление о "благотворительной помощи", так как тест, если есть на то основания и подозрение – бесплатный. После того как мать подняла шум, деньги девушке вернули", - написал он на днях на своей странице в Facebook.

В комментариях разгорелась дискуссия, в которой люди говорят о поборах не только в белоцерковской больнице, но и других медицинских учреждениях.

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При этом накануне на скандал отреагировал мэр города Геннадий Дикий.

"Согласно протоколу Министерства здравоохранения, все необходимые лекарства, закупленные Белоцерковским городским советом, есть в наших больницах. Лечение COVID-19 для пациентов осуществляется абсолютно на бесплатной основе. Тот инцидент, который произошел в третьей больнице, это вопиющий случай, мной назначено служебное расследование, и я обещаю, что виноватые будут обязательно наказаны", - сказал Дикий, ролик с которым опубликован на канале bctv.

Он также сообщил, что так называемый благотворительный взнос вернули девушке и попросил прощения.

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Ранее в Киеве произошел скандал с VIP-палатами в Александровской больнице.

Кроме того, в Сети разгорелся скандал вокруг поста медсестры из Центральной районной больницы Киево-Святошинского района (Боярка) Нины Козловской о ситуации в инфекционном отделении медучреждения и отсутствии средств защиты у медиков.

Также смотрите о медицинском скандале на Закарпатье:

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тест Белая Церковь коронавирус

Источник: Сегодня

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