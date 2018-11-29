Под Киевом разыскивают парня, сбежавшего из детского санатория

На связь с родными 17-летний юноша не выходит

В Ирпене Киевской области разыскивают 17-летнего юношу, который ушел из детского санатория "Ласточка" и не вернулся. Об этом сообщили в службе розыска детей ГУ Нацполиции в Киевской области.

Отмечается, что Ирпенским отделом полиции разыскивается несовершеннолетний Ростислав Болковец. Парню 17 лет, из санатория он ушел 27 ноября около 12:20, сейчас его местонахождение неизвестно, на связь с родными мальчик не выходит.

Правоохранители предоставили приметы юноши: на вид 18-20 лет; рост 180 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы русые. Ростислав был одет в черную куртку брюки черного цвета, черные кроссовки и шапку. Полиция просит сообщить любую информацию о местонахождении парня по телефону "102" или (04597) 6-13-35.

Напомним, в селе Киевской области полицейские за два часа нашли пропавшего мальчика. Ребенок сбежал от матери и прятался в холодном деревянном сарае.

Кроме того, в Киеве разыскивают 14-летнего подростка Щадных Максима Александровича 2004-го года рождения. Правоохранители просят сообщить в полицию при появлении любой информации о его местонахождении.

Ранее мы сообщали, что в столице также разыскивают 16-летнюю Синицкую Камилу Руслановну. Девочка ушла из дому и не выходит на связь.