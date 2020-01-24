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Под Киевом снег накрыл цветущие подснежники (видео)

24 января, 16:50

Снегопад был кратковременным

В Вышгороде под Киевом посреди зимы вовсю цветут подснежники, однако распустившиеся растения накрыл снегопад, который накануне наблюдался по всему региону. Соответствующее видео на своей странице опубликовал Станислав Рудич.

Новости "Сегодня" сообщали, что снегопад был кратковременным, и даже в столице его могли наблюдать не во всех районах.

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Отметим, что на 24 января синоптики также прогнозировали в Киеве и области снег, а вот уже в ближайшие выходные, 25-26 января, ожидается погода без осадков.

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Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публикуют фото распустившихся из-за аномального тепла растений. ак, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цветут… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря – зацвела вишня. Дерево покрылось цветами, как обычно это происходит в апреле-мае.

Кроме того, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений.

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зима снег вышгород подснежники

Источник: Сегодня

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