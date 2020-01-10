Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесмена

Под Киевом более четырех десятков животных были обречены на голодную смерть, заявляют зоозащитники. Среди животных: лошади, овцы, коровы и даже нутрии. Без пищи их оставил владелец, говорят волонтеры.

Один жеребец уже умер от голода. Неравнодушные люди подняли тревогу. Волонтеры и зоозащитники сообщили, что еще в прошлом году здесь был контактный зоопарк. Сейчас бизнес забросили, потому что владелец уехал за границу. Узнав об этом – люди начали подвозить животным зерно, сено и корма. "Сегодня" узнавали, что дальше будет с животными.

Пост о том, что под Киевом на заброшенной ферме от голода погибают животные, взорвал соцсети. Волонтеры выложили фотографии замученных лошадей. Одна из них умерла якобы от недоедания. Команда "Сегодня" отправилась на розыск животных. Конечно, не с пустыми руками. Покупаем мешок моркови и несколько килограммов зерна. А вот сена, что является основной едой для лошадей, так просто не найти.

И вот мы уже в селе Красное.

"Не подскажете ли, где здесь ферма, где животных голодом морят?" – спрашиваем у местного жителя. "Не знаю, не знаю", – отвечает мужчина.

Местные говорят неохотно. И вскоре выясняется, почему: многие из них работают на бизнесмена, который и владеет фермой. Откровенными жители села становятся, только когда выключаем телекамеру.

В свое время застройщик Войцеховский, вокруг имени которого возникали скандалы, скупил здесь, по информации СМИ, более 50 га земель, ему принадлежит, в частности, целая улица с гостиницами, ресторанами и СПА-комплексами.

Хозяйство пришло в упадок, когда хозяин попал под следствие из-за основанной им, как утверждали в прессе, строительной пирамиды. Конюхи перестали получать зарплату, и разъехались, рассказывают в селе. А скот – осталась. "Сегодня" встретили мужчину, который живет неподалеку и помогает животным.

"Сколько там животных сейчас?" – спрашиваем у него. "8 лошадей, овцы, где-то четверо поросят, коровы". "В каком они состоянии?" "Кормлю, поддерживаю, даю есть", – говорит мужчина.

К ферме доехать не просто. Преодолеть крутой скользкий подъем нашей машине не удалось. К месту съемочную группу "Сегодня" довез народный депутат из экологического комитета. Его обозначили в соцсетях под постом про несчастных животных, вот он и едет на разведку. Однако в конюшню не попасть – прокуроры не пускают.

"У нас зарегистрировано уголовное производство, и мы журналистов не можем пускать", – говорит представительница правоохранительных органов. "Мы должны снять", – настаиваем мы. "Вы не можете сейчас снять", – не отступает наша собеседница.

Примерно час прокуратура изучает – не обращаются ли здесь жестоко с животными, и только после следственных действий позволяют зайти нам в конюшню.

И вот, наконец, мы добрались до фермы. Она состоит из нескольких современных помещений. На входе – копны соломы. Пробуем найти животных. Видно, что загоны – не убраны.

Здесь – коровы, овцы, поросята и даже нутрии. А вот и конюшня. Угощаем лошадей лакомством.

Ветеринар, приехавший со следователями, утверждает, что животные не голодны.

"Не каждое хозяйство может похвастаться, что у них сено люцерны", – говорит ветеринар Степан Сербинов. "А на сколько этого корма хватит животным?" – спрашиваем у ветеринара. "Вполне достаточно", – говорит ветеринар.

Прокуратура делает вывод: жестокого обращения нет. И едет. Однако, оказывается, что сено привезли волонтеры и фермер. Кормильца чужих животных "Сегодня" разыскали в соседнем селе.

"Прошлый год мы им помогали целую зиму. Они покупали сено, солому и кормили скот. А в этом году никто не обращался. После того, как позвонили, некому было приехать, так мы МАЗ свой направили, погрузили рулоны сена люцернового, и туда отвезли сами", – говорит директор агрохозяйства Александр Устименко.

Александр Устименко готов забрать животных и содержать. Однако, опасается мести их владельца. Мол, вернется и может засудить. Депутат, который составил нам компанию, обещает помочь.

"Уже с министерством контактирую о том, куда можно пристроить животных, к ответственному хозяину", – говорит народный депутат Александр Мариковский.

Кормов, которые привезли волонтеры и фермер, рассказали "Сегодня", зверинцу хватит не более чем на месяц.

Ранее история про шестерых тигров, которых обнаружили перед Новым годом в клетках на Жуковом острове, взбудоражила киевлян. Животные содержались в ужасных условиях на одной из заброшенных баз острова Водников. Звери находились в клетках на частной территории. Когда их обнаружили зоозащитники, тигры бродили по колено в воде с болотом. Один из них сильно рычал, то ли от боли, то ли от холода.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о спецоперации по спасению тигров, которая прошла в Польше. Животные без пищи и воды находились на территории польского пункта пропуска "Корощино" в Люблинском воеводстве. Один тигр умер. А все из-за отсутствия документов.

Но трагичная история приобрела счастливый конец. Хотя бы для кого-то. Ведь двое из тигров, которые чуть не погибли на границе Беларуси и Польши, нашли новый дом.

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