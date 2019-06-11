Под Киевом старинное поместье продают за 10 тысяч долларов
Усадьба принадлежала местному помещику
В селе Войтово (также известно, как Войково) в 75 километрах от Киева выставили на продажу дом, построенный в 1902 г. помещиком Подгаецким для нужд врачей. После 1918 года дом был национализирован и использовался как жилье для местных медиков.
Участок, на которой расположен дом, с одной стороны граничит с территорией бывшей больницы, а с остальных трех сторон окружен рощей с вековыми деревьями, посаженной тем же помещиком. Деревья тут самые разнообразные: каштаны, липы, ильмы и березы.
На территории усадьбы сохранился глубокий погреб и хозяйственные сараи. Жилых комнат по документам 5, но на самом деле, по заверению хозяев, их можно сделать намного больше. В поместье есть яблоневый сад, высаженный лет 50 назад.
"Здесь очень плодородный чернозем, каждый год родит хороший урожай, а воздух вообще лечебный!", – говорят местные жители.
Нам удалось пообщаться с автором объявления.
"Дом нуждается в ремонте, ведь он построен из дерева и много лет им никто не занимался, но если вложить в него деньги, то он может принести пользу", – рассказывает хозяйка дома.
В доме до сих пор печное отопление, но есть электричество. А вот других коммуникаций в доме нет: водопровод лишь частично подведен к участку.
Ранее киевляне обсуждали в сети судьбу старинного особняка на улице Гоголевской, 32. Напомним, здание 1890 года недавно было выставлено на продажу за 25 млн грн. И вполне может быть просто снесено. И такой дом не один в столице! Новости "Сегодня" нашли 12 старинных зданий, которые выставлены на продажу.
Также мы писали, что в столице снесли уникальный памятник науки и техники начала ХХ века. Из-за строительства жилого комплекса возле станция метро "Лыбедская" застройщик уничтожил уникальное здание водонасосной станции на улице Большая Васильковская, 137, построенной еще в 1908 году.
Тем временем, во Львове снесли незаконную многоэтажку.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом старинное поместье продают за 10 тысяч долларов". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самые красивые здания Киева: в здании Нацбанка пахло розами, а при нацистах тут был обменник
Особняк на Институтской 113 лет хранит денежные тайны, а за посетителями наблюдают античные боги и покровитель столицы Михаил
В центре Львова обвалилась часть старинного дома: случайная прохожая получила травму
С диагнозом "сотрясение головного мозга" пострадавшую доставили в больницу