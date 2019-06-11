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Под Киевом старинное поместье продают за 10 тысяч долларов

11 июня, 18:41

Усадьба принадлежала местному помещику

В селе Войтово (также известно, как Войково) в 75 километрах от Киева выставили на продажу дом, построенный в 1902 г. помещиком Подгаецким для нужд врачей. После 1918 года дом был национализирован и использовался как жилье для местных медиков.

Участок, на которой расположен дом, с одной стороны граничит с территорией бывшей больницы, а с остальных трех сторон окружен рощей с вековыми деревьями, посаженной тем же помещиком. Деревья тут самые разнообразные: каштаны, липы, ильмы и березы.

На территории усадьбы сохранился глубокий погреб и хозяйственные сараи. Жилых комнат по документам 5, но на самом деле, по заверению хозяев, их можно сделать намного больше. В поместье есть яблоневый сад, высаженный лет 50 назад.

"Здесь очень плодородный чернозем, каждый год родит хороший урожай, а воздух вообще лечебный!", – говорят местные жители.

Нам удалось пообщаться с автором объявления.

"Дом нуждается в ремонте, ведь он построен из дерева и много лет им никто не занимался, но если вложить в него деньги, то он может принести пользу", – рассказывает хозяйка дома.

В доме до сих пор печное отопление, но есть электричество. А вот других коммуникаций в доме нет: водопровод лишь частично подведен к участку.

Ранее киевляне обсуждали в сети судьбу старинного особняка на улице Гоголевской, 32. Напомним, здание 1890 года недавно было выставлено на продажу за 25 млн грн. И вполне может быть просто снесено. И такой дом не один в столице! Новости "Сегодня" нашли 12 старинных зданий, которые выставлены на продажу.

Также мы писали, что в столице снесли уникальный памятник науки и техники начала ХХ века. Из-за строительства жилого комплекса возле станция метро "Лыбедская" застройщик уничтожил уникальное здание водонасосной станции на улице Большая Васильковская, 137, построенной еще в 1908 году.

Тем временем, во Львове снесли незаконную многоэтажку.


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Тег недвижимость, дом, киевская область, особняк

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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