Под Киевом старинное поместье продают за 10 тысяч долларов

Усадьба принадлежала местному помещику

В селе Войтово (также известно, как Войково) в 75 километрах от Киева выставили на продажу дом, построенный в 1902 г. помещиком Подгаецким для нужд врачей. После 1918 года дом был национализирован и использовался как жилье для местных медиков.

Участок, на которой расположен дом, с одной стороны граничит с территорией бывшей больницы, а с остальных трех сторон окружен рощей с вековыми деревьями, посаженной тем же помещиком. Деревья тут самые разнообразные: каштаны, липы, ильмы и березы.

На территории усадьбы сохранился глубокий погреб и хозяйственные сараи. Жилых комнат по документам 5, но на самом деле, по заверению хозяев, их можно сделать намного больше. В поместье есть яблоневый сад, высаженный лет 50 назад.

"Здесь очень плодородный чернозем, каждый год родит хороший урожай, а воздух вообще лечебный!", – говорят местные жители.

Нам удалось пообщаться с автором объявления.

"Дом нуждается в ремонте, ведь он построен из дерева и много лет им никто не занимался, но если вложить в него деньги, то он может принести пользу", – рассказывает хозяйка дома.

В доме до сих пор печное отопление, но есть электричество. А вот других коммуникаций в доме нет: водопровод лишь частично подведен к участку.

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