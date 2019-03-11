Под Киевом в детском саду ввели занятия по сортировке мусора
При правильном обращении с мусором из него могут делать лавки, блокноты и даже взлетные полосы
В Украине культуре сортировки мусора начали учить даже в детских садах.
В мире из переработанного мусора научились делать бордюры, лавки, светильники и блокноты. Последние делаются из стаканчиков, в которых раньше продавали кофе. Они очень легко поддаются переработке, как и еще 95% другого отсортированного мусора. В Голландии, например, из пластиковых крышечек делают уличные скамейки: их отделяют от бутылок, измельчают и выливают в нужную форму. Из отходов пластика создают даже целые дороги в отличии от Украины, где бутылки, пакеты и пищевые обертки вывозятся на полигоны.
Эко-эксперт Александр Колпачев отмечает, что в Украине пока что для системной переработки мусора недостаточно перерабатывающих и мусоросжигательных заводов, как это налажено в Польше, Чехии и Швеции, которая также занимается утилизацией мусора из Норвегии.
"Многие путают, говорят – мусоросжигающий завод - это какой-то костер, набросали, это вот воняет. На самом деле эти заводы высокотехнологические. Там 7 фильтров стоит, и центробежные и электромагнитные", – отмечает Колпачев.
Из золы после этих фильтров в некоторых странах создают даже взлетные полосы в аэропорту. Наряду с этим, эколог Елена Брацлавская поясняет, что только усилиями заводов и правительств таких результатов не достичь – нужно учить население правильно обращаться с мусором. Брацлавская учит сортировать мусор как взрослых, так и малышей в игровой форме в детском саду в Буче.
Сортировка мусора и правильное обращение с ним может уменьшить количество отходов, которые вывозят на полигоны, вполовину.
Ранее мы писали, что проблема мусора в Украине стоит особенно остро. 95% всех твердых отходов попадают на свалки. Каждый украинец ежегодно генерирует около 350 кг мусора.
Также сообщалось, что переполненные мусорные баки и жуткий запах стали привычным явлением для каждого киевлянина.
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