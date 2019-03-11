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Под Киевом в детском саду ввели занятия по сортировке мусора

Сегодня, 13:04

При правильном обращении с мусором из него могут делать лавки, блокноты и даже взлетные полосы

Под Киевом в детском саду ввели занятия по сортировке мусора Другие новости При правильном обращении с мусором из него могут делать лавки, блокноты и даже взлетные полосы

В Украине культуре сортировки мусора начали учить даже в детских садах.

В мире из переработанного мусора научились делать бордюры, лавки, светильники и блокноты. Последние делаются из стаканчиков, в которых раньше продавали кофе. Они очень легко поддаются переработке, как и еще 95% другого отсортированного мусора. В Голландии, например, из пластиковых крышечек делают уличные скамейки: их отделяют от бутылок, измельчают и выливают в нужную форму. Из отходов пластика создают даже целые дороги в отличии от Украины, где бутылки, пакеты и пищевые обертки вывозятся на полигоны.

Эко-эксперт Александр Колпачев отмечает, что в Украине пока что для системной переработки мусора недостаточно перерабатывающих и мусоросжигательных заводов, как это налажено в Польше, Чехии и Швеции, которая также занимается утилизацией мусора из Норвегии.

"Многие путают, говорят – мусоросжигающий завод - это какой-то костер, набросали, это вот воняет. На самом деле эти заводы высокотехнологические. Там 7 фильтров стоит, и центробежные и электромагнитные", – отмечает Колпачев.

Из золы после этих фильтров в некоторых странах создают даже взлетные полосы в аэропорту. Наряду с этим, эколог Елена Брацлавская поясняет, что только усилиями заводов и правительств таких результатов не достичь – нужно учить население правильно обращаться с мусором. Брацлавская учит сортировать мусор как взрослых, так и малышей в игровой форме в детском саду в Буче.

Сортировка мусора и правильное обращение с ним может уменьшить количество отходов, которые вывозят на полигоны, вполовину. 

Ранее мы писали, что проблема мусора в Украине стоит особенно остро. 95% всех твердых отходов попадают на свалки. Каждый украинец ежегодно генерирует около 350 кг мусора.

Также сообщалось, что переполненные мусорные баки и жуткий запах стали привычным явлением для каждого киевлянина

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Тег Киев, мусор, отходы, переработка

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