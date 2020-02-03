Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,66

Под Киевом в феврале откроют школу, которую строили почти 15 лет (фото, видео)

3 февраля, 11:12

А в марте обещают открыть школу в Украинке

В Вишневом под Киевом в феврале в рамках программы "Большая стройка" сдадут в эксплуатацию новый корпус школы, который начали строить в 2006 году, однако спустя семь лет строительство прекратили. Об этом сообщил советник премьер-министра Юрий Голик.

"Школа в Вишневом. Печально известный ранее местный долгострой. Это одна из первых школ, которая будет открыта в этом году. В старом корпусе школы, рассчитанном изначально на 350 человек, в две смены учится в три раза больше детей. Новый корпус школы здесь был нужен давно. Его начали строить в 2006-м году. В 2013-м прекратили. В 2017-м возобновили. В 2020-м наконец-то новый корпус будет открыт. Вместе с главой Киевской ОГА Алексеем Чернышовым воочию убедились, что до открытия школы осталось пару недель", – написал Голик.

Реклама

Он отметил, что также школу откроют и в Украинке, однако чуть позднее – 15 марта.

В тренде
Последний теплый день перед снегопадами: синоптики уточнили прогноз в Киеве

Напомним, ранее в Харькове разгорелся скандал в одной из местных школ. Так, бывший директор школы заявила, что ее вынудили уволиться по собственному желанию, поскольку она запретила вымогательство в учебном заведении, и следом за ней с должностей ушли еще шестеро сотрудников. В свою очередь чиновники из управления образования утверждают, что директор была просто некомпетентной.

Также сообщалось, что в Голосеевском районе столицы двое чиновников присвоили более 1,2 миллиона гривен во время проведения ремонтных работ в школе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

школа губернатор вишневое киевская область Юрий Голик Алексей Чернышов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 годуНедвижимость
В
В "Борисполе" рассказали, что будут делать, если на борту из Китая найдут коронавирусДругие новости
"Бегут, будто кабана съели": в Киеве полицейские рассмешили погоней за мужчиной (видео)Другие новости
"Трактора шайтанамана!": киевляне заметили необычную технику с ковромДругие новости
Годовщина боя под Крутами: как в Киеве почтили память погибших героев (фото)
Годовщина боя под Крутами: как в Киеве почтили память погибших героев (фото)Другие новости
В Киеве будет аномально тепло: прогноз погоды на воскресенье
В Киеве будет аномально тепло: прогноз погоды на воскресеньеДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...