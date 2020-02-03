Под Киевом в феврале откроют школу, которую строили почти 15 лет (фото, видео)

В Вишневом под Киевом в феврале в рамках программы "Большая стройка" сдадут в эксплуатацию новый корпус школы, который начали строить в 2006 году, однако спустя семь лет строительство прекратили. Об этом сообщил советник премьер-министра Юрий Голик.

"Школа в Вишневом. Печально известный ранее местный долгострой. Это одна из первых школ, которая будет открыта в этом году. В старом корпусе школы, рассчитанном изначально на 350 человек, в две смены учится в три раза больше детей. Новый корпус школы здесь был нужен давно. Его начали строить в 2006-м году. В 2013-м прекратили. В 2017-м возобновили. В 2020-м наконец-то новый корпус будет открыт. Вместе с главой Киевской ОГА Алексеем Чернышовым воочию убедились, что до открытия школы осталось пару недель", – написал Голик.

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Он отметил, что также школу откроют и в Украинке, однако чуть позднее – 15 марта.

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Напомним, ранее в Харькове разгорелся скандал в одной из местных школ. Так, бывший директор школы заявила, что ее вынудили уволиться по собственному желанию, поскольку она запретила вымогательство в учебном заведении, и следом за ней с должностей ушли еще шестеро сотрудников. В свою очередь чиновники из управления образования утверждают, что директор была просто некомпетентной.

Также сообщалось, что в Голосеевском районе столицы двое чиновников присвоили более 1,2 миллиона гривен во время проведения ремонтных работ в школе.

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