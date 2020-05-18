Под Киевом в поле выбросили тонны моркови (видео)

Под Киевом в поле выбросили тонны моркови. Об этом пишут пользователи в социальной сети Facebook.

"По дороге встретил вероятно один из результатов карантина. Горы моркови, которую выбросили гнить. Как сказали местные, которые это собирали на корм животным, местный предприниматель обанкротился, потому что некуда сбывать продукцию, и выбросил это все", – сообщил пользователь Andrew Havand.

Также в Сети появилось видео с выброшенными овощами.

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Напомним, в Херсоне срезали тюльпаны, которые должны были услаждать взор туристов. Из-за вируса поля посещать некому, поэтому фермеры устроили акцию добра и подарили цветы медикам.

Ранее директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева рассказала, каких масштабов могут достичь убытки фермеров. По ее словам, убытки фермеров могут достичь таких масштабов, что в следующем году часть производителей просто не смогут начать новый сезон из-за недостатка средств. Из-за логистических проблем как торговцы, так и покупатели не могут добраться до открытых рынков.

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