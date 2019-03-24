Под посольством РФ в Киеве требовали освободить Павла Гриба

Организаторы анонсировали проведение подобных акций также во Львове и Харькове

Фото: Радио Свобода

Под посольством РФ в Киеве требовали освободить Павла Гриба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7e5/ef1/5c97e5ef105e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7e5/ef1/5c97e5ef105e0.jpg 2019-03-24T22:19:26+02:00 Другие новости Организаторы анонсировали проведение подобных акций также во Львове и Харькове

Под посольством России в Киеве прошла акция, участники которой требовали освободить украинского политзаключенного Павла Гриба, приговоренного к шести годам тюрьмы и других украинцев, которых удерживают в российских тюрьмах и на Донбассе по политическим мотивам. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Участники акции также обратились к гражданам Украины с призывом отказаться от поездок в Российскую Федерацию.

Отмечается, что к митингующим никто не вышел.

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Аналогичная акция прошла в Одессе, собрав несколько десятков человек.

Организаторы анонсировали проведение подобных акций также во Львове и Харькове.

Напомним, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.

Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

Смотрите видео: Политзаключенному Павлу Грибу зачитали обвинительный акт:

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