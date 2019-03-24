Под посольством РФ в Киеве требовали освободить Павла Гриба
Организаторы анонсировали проведение подобных акций также во Львове и Харькове
Под посольством России в Киеве прошла акция, участники которой требовали освободить украинского политзаключенного Павла Гриба, приговоренного к шести годам тюрьмы и других украинцев, которых удерживают в российских тюрьмах и на Донбассе по политическим мотивам. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Участники акции также обратились к гражданам Украины с призывом отказаться от поездок в Российскую Федерацию.
Отмечается, что к митингующим никто не вышел.
Аналогичная акция прошла в Одессе, собрав несколько десятков человек.
Организаторы анонсировали проведение подобных акций также во Львове и Харькове.
Напомним, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.
Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.
Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.
Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.
Смотрите видео: Политзаключенному Павлу Грибу зачитали обвинительный акт:
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