Под судом в Киеве активисты требуют судить живодера Святогора
Догхантера требуют привлечь к ответственности по статье 300 УК Украины
Возле Шевченковского райсуда Киева проходит акция "Наказать живодёров!" В пятницу, 1 февраля, судья О. Голуб рассмотрит уголовное дело знаменитого убийцы собак Святогора, который уничтожил более трех тысяч животных.
Зоозащитники требуют привлечь догхантера Святогора к уголовной ответственности по ст. 300 Уголовного кодекса Украины. Под зданием суда активисты скандируют: "Судьи, судите Святогора!" и дуют в рожки. Участники акции отмечают, что уже четыре судьи взяли самоотвод в этом деле, сейчас дело ведет пятый судья.
"Мы следим за этим делом уже 2,5 года", – подчеркнули активисты.
Святогора на суде нет, однако он не под стражей. Активисты намерены требовать, чтобы прокуратура изменила живодеру меру пресечения, а судьи чтобы совершали суд со всей строгостью закона.
Напомним, 8 июня 2018 года находившийся в розыске догхантер Алексей Святогор был задержан у себя дома в Киеве. Его подозревают по ч. 2 и 3 ст. 300 УК ("Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости"). 11 июня Шевченковский суд на два месяца отправил Святогора в СИЗО. Однако 26 июня Апелляционный суд Киева смягчил меру пресечения Святогору до круглосуточного домашнего ареста.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Под судом в Киеве активисты требуют судить живодера Святогора". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нападение на судью во Львовской области: пострадавший обратился в Высший совет правосудия
Судья получил перелом ноги, за расследованием этого дела о будет следить Генпрокуратура
В Киеве спасли мужчину, который решил заночевать в сугробе
Мужчину из дому выгнала супруга, он ночевал в парке Киото