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Под судом в Киеве активисты требуют судить живодера Святогора

Сегодня, 15:45

Догхантера требуют привлечь к ответственности по статье 300 УК Украины

Фото: Игорь Рец
Фото: Игорь Рец.
Под судом в Киеве активисты требуют судить живодера Святогора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/44d/504/5c544d504c07d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/44d/504/5c544d504c07d.jpg Другие новости Догхантера требуют привлечь к ответственности по статье 300 УК Украины

Возле Шевченковского райсуда Киева проходит акция "Наказать живодёров!" В пятницу, 1 февраля, судья О. Голуб рассмотрит уголовное дело знаменитого убийцы собак Святогора, который уничтожил более трех тысяч животных.

Зоозащитники требуют привлечь догхантера Святогора к уголовной ответственности по ст. 300 Уголовного кодекса Украины. Под зданием суда активисты скандируют: "Судьи, судите Святогора!" и дуют в рожки. Участники акции отмечают, что уже четыре судьи взяли самоотвод в этом деле, сейчас дело ведет пятый судья.

"Мы следим за этим делом уже 2,5 года", – подчеркнули активисты.

Святогора на суде нет, однако он не под стражей. Активисты намерены требовать, чтобы прокуратура изменила живодеру меру пресечения, а судьи чтобы совершали суд со всей строгостью закона.

Напомним, 8 июня 2018 года находившийся в розыске догхантер Алексей Святогор был задержан у себя дома в Киеве. Его подозревают по ч. 2 и 3 ст. 300 УК ("Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости"). 11 июня Шевченковский суд на два месяца отправил Святогора в СИЗО. Однако 26 июня Апелляционный суд Киева смягчил меру пресечения Святогору до круглосуточного домашнего ареста.

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Тег Киев, активисты, убийца, акция протеста, судья, живодер, догхантер, Святогор

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