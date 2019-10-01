Подольский мост в Киеве: как сейчас выглядит главный долгострой столицы (фото и видео)

Недавно главный долгострой Киева преобразился: на Подольском мосту наконец завершили монтаж соединений между арками и сняли огромные трубы, которые поддерживали конструкции.

Без ржавых "украшений" мост выглядит куда симпатичнее. Правда, в тех местах, где железные трубы были присоединены к мосту, на серебристом металле остались следы ржавчины и со стороны кажется, будто мост "устал", не успев достроиться.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

По словам рабочих со стройки, эта проблема – лишь косметическая, а сами конструкции моста коррозией не поражены. Когда его будут сдавать – ржавчину уберут, а конструкции могут даже покрасить. Вероятно, тогда же исчезнет признание в любви к девушке Даше, которое неизвестный экстремал оставил на дуге моста несколько лет тому назад.

Стройка тем временем идет полным ходом: с самого утра здесь работают краны, на мост то и дело заезжают грузовики со стройматериалами, и везде можно заметить строителей.

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Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Под мостом грохот стройки слышен особенно хорошо – здесь также идут монтажные работы. Нижняя часть моста выглядит аккуратной и ржавчины здесь на конструкцией нет, однако она заметна на некоторых соединительных "заплатках" – там, где металл еще не покрашен.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Внизу у воды трубы-подпорки пока на месте, они расположены вокруг опор. Между ними есть несколько площадок и мест, где можно уединиться, если вы плаваете на лодке. Также на конструкциях под мостом – бытовка сторожа с туалетом и другие площадки. Неподалеку расположились рыбаки, а по "большой воде" то и дело проплывают лодки и большие баржи, а значит – пересекать пространство под мостовым переходом вполне безопасно.

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Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Тем временем возле Рыбальского моста продолжают возводить опоры для строительства съезда с моста со стороны полуострова. Сам вантовый переход давно закрыт не только для автомобилей, но и для пешеходов, и в ближайшие месяцы его начнут разбирать.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Кстати, ближайший сосед Подольского моста – Гаванский, выглядит отлично. Его открыли несколько лет тому назад, и бетон на опорах выглядит как новый – лишь разрисован любителями рисовать баллончиками с краской. И никакой ржавчины.

Напомним, с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние. На этот раз мы решили взглянуть на них не с высоты птичьего полета, а снизу. Именно с такого ракурса "усталость" моста видна как на ладони. Арендовав на день лодку, мы ушли в большое плаванье по Днепру, проведали несколько столичных переправ и сняли, как они выглядят с непривычного ракурса.

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