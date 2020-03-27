Подорожание продуктов в Киеве: в ситуацию вмешался АМКУ

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета открыло дело против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов столицы в связи с последним подорожанием продовольствия.

"Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать о антиконкурентном поведении участников рынка – как поставщиков, так и розничной торговли, или обоих этих звеньев одновременно", – говорится в сообщении.

Так, специалисты АМКУ уже неделю мониторят цены в магазинах и потребовали от торговых сетей предоставить полную информацию о закупочных и розничных ценах, а от поставщиков – об отпускных ценах. Также обещают установить, что именно спровоцировало повышение цен.

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Компании, по которым сегодня начато дело (перечень может быть изменен или дополнен):

NOVUS, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, Сильпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт и компании-поставщики ООО "Мир овощей", ООО "Гала Фудз", ООО "Саркара-Групп", ООО "Овощной край", ООО "Август-Кий", ООО "Агроинвест-Логистик", ООО "Агро-Овен", ООО "Брокинтерком", ООО "Перспектива", ООО "Зовништоргресурс", ООО "Агробизнесвектор", ООО "Интер овощи", ООО "Аттуаль", ООО "Елитпрайм", ООО "Авега-2018".

Если будут установлены нарушения, то АМКУ может наложить штраф в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.

Напомним, в столице с прошлой недели ужесточили карантин, закрыв рынки, ярмарки и запретив торговать продуктами на улицах. В торговых сетях и продуктовых магазинах, а также в аптеках с 23 марта тоже ввели ограничения – на 10 квадратных метров должно быть не более одного покупателя. При этом киевляне начали в социальных сетях сообщать о значительном подорожании продуктов питания.

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