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Киевский террорист, угрожавший взорвать мост Метро: где он сейчас и что с ним

23 октября, 07:00

Игорь Серов

В четверг суд решит, отпускать ли "минера" на свободу

/ Фото: AFP

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В четверг, 24 октября, в Киеве рассмотрят апелляцию на арест бывшего военного Алексея Белько, который чуть больше месяца назад, 18 сентября, заехал на авто на мост Метро и заявил о его заминировании. Об этом сайту "Сегодня" сообщил адвокат Алексея Маси Найем, который в понедельник проведал своего подзащитного в изоляторе временного содержания в Киеве.

"Алексей в целом чувствует себя нормально. Много думает о том, что произошло, и понимает, что многие вещи, которые происходили в тот день – он о них не помнит, – рассказал нам Найем. – У него был большой стресс и он старается об этом забыть. Переживает о том, чтобы у него была возможность лечиться. Алексей понимает, что по-другому себя ведет. Он понимает, что есть какие-то последствия от войны и осознает, что у него нервные срывы происходили именно на этом фоне".

К этому адвокат добавил, что материалы уголовного производства переданы из полиции в Службу безопасности Украины. Сейчас уголовное производство открыто по двум статьям УК: "Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан" и "Хулиганство". Если вину Алексея Белько докажет суд, то ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Адвокат Алексея Белько говорит, что предоставляет ему юридическую помощь бесплатно. При этом уточнил, что о юридической поддержке Алексея Белько его попросила глава Министерства по вопросам ветеранов Оксана Коляда и другие лица.

Напомним, вечером 18 сентября тогда еще неизвестный полиции гражданин угрожал взорвать одну из главных транспортных артерий столицы – мост Метро. Правоохранители провели спецоперацию и обезвредили "минера".

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Киев террорист взрыв мост метро спецоперация

Источник: Сегодня

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