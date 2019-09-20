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"Подрывника" моста Алексея Белько доставили в суд

20 сентября, 17:30

Сегодня судьи должны избрать задержанному меру пресечения

Скриншот

Скриншот

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В Днепровском районном суде Киева сегодня, 20 сентября, должны избрать меру пресечения Алексею Белько, который угрожал подорвать мост в Киеве.

Начаться заседание должно было в 14 часов, но задержалось почти на час. На суд Белько появился вместе с конвоем и выглядел виноватым. Его адвокат от комментариев отказался. "Сегодня" удалось узнать, какую меру пресечения требует прокуратура для Алексея Белько.

"Он осуществлял выстрелы из ружья и выстрелы перед автомобилями, которые двигались и также оказывал сопротивление работникам полиции. 60 суток содержания под стражей без залога. Риски совершения им подобных правонарушений очень большие, и никакая другая мера пресечения не может устранить указанных рисков", – заявил представитель Киевской городской прокураторы №4 Денис Спесивцев.

Алексей Белько еще раз попросил прощения у всех жителей столицы за то, что причинил им неудобства. Сказал, что это был позорный поступок. Накануне ему изменили подозрение в подготовке теракта, которое предусматривало пожизненное заключение, на более мягкое: хулиганство и ложное сообщение о минировании, которые предусматривают наказание до семи лет лишения свободы. Также у него взяли кровь на содержание наркотических и алкогольных веществ. Сам Белько признался, что употреблял наркотики, мол, "для того, чтобы работала голова".

Между тем министр внутренних дел Арсен Аваков еще вчера на своей странице в фейсбуке написал, что будет ходатайствовать о минимальном наказании для Белько и возьмет его на поруки. А также Белько помогут пройти курс реабилитации от наркотиков, чтобы он мог начать новую жизнь. Адвокаты псевдоминера настаивают на принудительном лечении и психиатрической экспертизе.

Напомним, 18 сентября Алексей Белько с оржием в руках на несколько часов парализовал движение столичным мостом метро, ​​угрожал его взорвать.

Напомним, действия Алексея Белько на мосту Метро в Киеве расследуются по статьям о хулиганстве и неправдивом сообщении о минировании – ч.2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 Уголовного Кодекса Украины. Статьи о терроризме нет.

Ранее сослуживец Белько Роман Семисал прокомментировал поведение товарища, пояснив мотивы его поступка. Также смотрите в сюжете подробности задержания "подрывника":

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

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суд мост метро Белько

Источник: Сегодня

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