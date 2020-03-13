Подснежники-гиганты "отцвели": на Майдане демонтировали скандальную арт-инсталляцию

На Майдане Незалежности демонтировали арт-композицию в виде восьми подснежников из бетона, которые были установлены тут в начале марта. Напомним, на композицию обрушился шквал критики со стороны киевлян, которым не понравился такой арт-объект.

"Композиция из подснежников была временной и посвящена празднику 8 Марта. Праздник прошел, и подснежники демонтировали. Представили коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района об этом предупреждали. Что появится на их месте – пока неизвестно", – рассказали сайту "Сегодня" в коммунальном объединении "Киевзеленстрой".

Горожане отмечают, что на клумбе, где находились бетонные подснежники остались живые цветы, но их уже немного истоптали прохожие.

Фото: facebook.com/kyivnovyny

Тем временем, в Черкасской области расцвели подснежники - уже настоящие. В Холодном Яру существует единственная в мире равнинная популяция. Краснокнижные растения запрещено уничтожать. Как охраняют редкие цветы, решили проверить новости "Сегодня".

Ранее мы рассказывали, что в Киеве уже расцвели настоящие крокусы.

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