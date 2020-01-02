Погода била рекорды 36 раз: в Киеве 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений

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Прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Среднегодовая температура прошлого года в Киеве поднялась до +10,6 °С, что на 2,9 °С превышает климатическую норму и таким образом он оказался рекордным с 1881 года. Теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла 23,6 °С и который стал самым теплым за весь период наблюдений. Также ни разу не было, чтобы в декабре температура воздуха в Киеве превышала 15 °С. Но в этом году, а именно 18 декабря она поднялась до +15,2 °С. Всего же в течение года температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне – 11", – говорится в сообщении.

Холоднее всего было 9 января – -14,4 °С, а самым жарким днем было 13 августа, когда температура в тени достигала ровно +35,0 °С.

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Благодаря аномально теплом декабрю, метеорологическая зима в столицу еще не пришла.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 521 мм, что соответствует 80% климатической нормы. Однако распределились они очень неравномерно – больше полторы месячные нормы в мае, а осень в столице заняла пятую строчку среди сухих с 1891 года. Недобор осадков наблюдался каждый месяц, начиная с июня.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в первые дни 2020 года. Сначала прогнозируется солнечная погода, но к концу недели столицу накроют мокрый снег и дождь.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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