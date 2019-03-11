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Погода на 11 марта: Киев накроет сильный ветер и дождь

Сегодня, 08:24

В управлении по вопросам гражданской защиты КГГА призвали киевлян и гостей столицы быть осторожными

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Flickr
Погода на 11 марта: Киев накроет сильный ветер и дождь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg Другие новости В управлении по вопросам гражданской защиты КГГА призвали киевлян и гостей столицы быть осторожными

В Киеве в понедельник, 11 марта, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

При этом, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, также в столице сегодня будет дождь, температура воздуха +6...+8 градусов.

Вместе с тем, управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации призвало жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре. Так, все окна домов следует плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра лучше укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Также нужно избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее сообщалось, что в течение всей недели, вплоть до пятницы, в Украине будет по-весеннему тепло, но местами возможны ночные заморозки и "блуждающие" дожди.

Также сообщалось, что непогода уже успела наделать беды на западе страны. Так, по Львову ночью прошелся ураган. Сильный шквальный ветер срывал крыши домов, валил деревья, повредил электросети.

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