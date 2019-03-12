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Погода на 12 марта: в Киеве ожидаются заморозки

Сегодня, 09:57

Днем в столице будет облачно, во второй половине дня ожидается дождь

Фото: Pixabay
Погода на 12 марта: в Киеве ожидаются заморозки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/5f8/981/5c85f89815d0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/5f8/981/5c85f89815d0d.jpg Другие новости Днем в столице будет облачно, во второй половине дня ожидается дождь

В Киеве во вторник, 12 марта, ожидается облачная погода, во второй половине дня пойдет мелкий дождь, сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

Днем в Киеве до +4...+6 градусов воздуха, а ночью прогнозируют заморозки – до -1...-3 градусов.

При этом непогода в столице со шквалами пошла на спад.

По Украине во вторник дожди и даже ливни, местами с мокрым снегом, сместятся на юго-восток и там значительно похолодает до +4-7 градусов. На остальной территории прогнозируют сухую и солнечную погоду. 

Напомним, что в результате урагана, который разбушевался в Киеве 11 марта, пострадали четыре человека, среди них двое детей.

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Тег Киев, погода, прогноз погоды, заморозки

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