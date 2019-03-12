Погода на 12 марта: в Киеве ожидаются заморозки
Днем в столице будет облачно, во второй половине дня ожидается дождь
В Киеве во вторник, 12 марта, ожидается облачная погода, во второй половине дня пойдет мелкий дождь, сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.
Днем в Киеве до +4...+6 градусов воздуха, а ночью прогнозируют заморозки – до -1...-3 градусов.
При этом непогода в столице со шквалами пошла на спад.
По Украине во вторник дожди и даже ливни, местами с мокрым снегом, сместятся на юго-восток и там значительно похолодает до +4-7 градусов. На остальной территории прогнозируют сухую и солнечную погоду.
Напомним, что в результате урагана, который разбушевался в Киеве 11 марта, пострадали четыре человека, среди них двое детей.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Погода на 12 марта: в Киеве ожидаются заморозки". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украину накроет снег с дождем и похолодает: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Весеннее потепление отступило вместе с ураганным ветром, который бушевал в последние дни
Последствия урагана в Киеве: ветер сносил крыши и ломал лавочки
От урагана пострадали дворик парламента, забор изолятора и десятки авто