Погода на 15 марта: в Киев вернулось тепло
В столице рабочая неделя завершается теплой и ясной погодой
Погода в Киеве в пятницу, 15 марта, порадует жителей и гостей столицы. Согласно данным Укргидрометцентра, последний рабочий день недели будет солнечным и теплым.
Так, температура воздуха днем +7...+9, ночью 0...+2. День будет ясным и без осадков.
Напомним, эта неделя в Киеве началась с небывалого урагана, из-за которого случилось немало ЧП. Порывы достигали 30 м/с, и последствия не заставили себя долго ждать. Возле станции метро "Золотые ворота" с жилого дома сорвало кусок крыши, в разных районах были повалены десятки деревьев и разбиты машины. Несколько человек получили травмы.
Непогода не обошла и Киевскую область. В результате разгула стихии пострадали три человека. В Фастове в центральную городскую больницу с многочисленными травмами обратилась женщина, на которую упало дерево. Во время непогоды, как уточняют в полиции, пострадавшая находилась в парке, где и произошло ЧП. В Кагарлыкском районе мужчину травмировала сорванная ветром кровля с гаража. В Белой Церкви ветер сорвал с административного здания местной полиции кровлю, а также повырывал деревья с корнем.
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