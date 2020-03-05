Погода на 8 Марта не порадует киевлян: синоптики озвучили прогноз

В воскресенье в столице и области обещают дожди

Уже на этой неделе киевлян ждут длительные выходные в связи с празднованием Международного женского дня, который официально считается выходным. Поскольку в этом году 8 Марта приходится на воскресенье, то и понедельник, 9 марта, также будет выходным.

Согласно данным Укргидрометцентра, в пятницу, 6 марта, в столице будет сухо, температура воздуха поднимется днем до +12...+14 градусов, ночью будет +5...+7 градусов. Тепло и без осадков будет по всей области.

В субботу, 7 марта, погода немного испортится – Киев и область накроют дожди. В столице обещают +11...+13 градусов днем и до +4...+6 градусов ночью.

В воскресенье, 8 марта, дожди усилятся. В Киеве днем температура воздуха поднимется до +9...+11 градусов, ночью ожидается до +4...+6 градусов.

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В понедельник, 9 марта, в Киев и область вернется сухая погода. Днем прогнозируют в столице до +8...+10 градусов, ночью будет до +4...+6 градусов.

Отметим, что метеорологическая весна в столице в этом году началась еще в феврале, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. При этом погода в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.

Кроме того, третий день календарной весны в Киеве начал серию мартовских температурных рекордов.

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