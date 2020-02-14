Погода на День святого Валентина порадует киевлян

Синоптики обещают, что сильного ветра в столице не будет

Фото: SERGEI SUPINSKY / Фото: AFP

В Киеве в пятницу, 14 февраля, ожидается солнечная и сухая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +3...+5 градусов, а ночью будет -1...-3 градуса. При этом не будет сильного ветра, который наблюдался в столице последние несколько дней.

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Такой же прогноз синоптики озвучили и по всему региону.

Отметим, что метеорологи уже зафиксировали первый температурный рекорд февраля. В начале месяца столбик максимального термометра поднялся до +10,7 °С, что на 1,4 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.

Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публиковали фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цвели… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря зацвела вишня.

Кроме того, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений.

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