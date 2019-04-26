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Погода на Пасху в Киеве: будет тепло, но возможны дожди

26 апреля, 16:09

В субботу температура воздуха поднимется до +22 градусов, а на Пасху будет еще теплее

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В столице на грядущих выходных ожидается почти летняя погода, однако и в субботу, и на Пасху возможен дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, в субботу в течение дня температура воздуха будет +20...+22 градуса, есть вероятность локального дождя.

"На Пасху в Киеве ночью +9...+12 градусов, днем +22...+24 градуса. Также возможен дождь. Поэтому, кроме пасхальных корзин, прихватите с собой зонт", – написала Диденко.

Напомним, в связи с празднованием Пасхи и Дня труда в Украине ожидаются пять выходных дней подряд: с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая. В частности, так как в 2019-м Пасха приходится на 28 апреля, то понедельник, 29 апреля, также объявляется выходным. Рабочий вторник, 30 апреля, правительство рекомендует перенести на субботу, 11 мая. 1 мая в Украине празднуется День труда.


Также в последние дни апреля – первые дни мая из-за праздников изменится расписание работы банков. Об этом говорится в графике, который обнародовал Национальный банк Украины.

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