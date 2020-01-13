Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

Погода на Старый Новый год: в Киеве потеплеет до +6 градусов

13 января, 09:56

Сухая погода ожидается сегодня и по всей области, однако ночная температура в регионе будет ниже столичной

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в понедельник 13 января, на Старый Новый год, ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов, ночью будет 0...-2 градуса.

Реклама

В тренде
Стоит ли паниковать: Киев накрыло облако опасного газа

Такая же погода ожидается сегодня и по всей области, однако ночная температура в регионе будет ниже столичной.

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Отметим, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса. Всего в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5 °С. В обсерватории Срезневского подсчитали, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3 °С, что значительно больше, чем на земном шаре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коллекторы терроризируют киевлянку, которая не брала кредит (видео)
Коллекторы терроризируют киевлянку, которая не брала кредит (видео)Финансы
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесмена
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесменаДругие новости
В Киев идет непогода: синоптики уточнили прогноз
В Киев идет непогода: синоптики уточнили прогнозДругие новости
В Киеве снова заметили разгуливающего по заснеженным улицам лося
В Киеве снова заметили разгуливающего по заснеженным улицам лосяДругие новости
"На дачи не забирали". После скандала в сети показали фото старых фонарей из Мариинского паркаДругие новости
Крушение самолета в Иране: украинка возвращалась от дочери
Крушение самолета в Иране: украинка возвращалась от дочериУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...