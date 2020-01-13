Погода на Старый Новый год: в Киеве потеплеет до +6 градусов

Сухая погода ожидается сегодня и по всей области, однако ночная температура в регионе будет ниже столичной

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в понедельник 13 января, на Старый Новый год, ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов, ночью будет 0...-2 градуса.

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Такая же погода ожидается сегодня и по всей области, однако ночная температура в регионе будет ниже столичной.

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Отметим, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса. Всего в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5 °С. В обсерватории Срезневского подсчитали, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3 °С, что значительно больше, чем на земном шаре.

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