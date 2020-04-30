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Погода на выходных огорчит киевлян: синоптики уточнили прогноз

30 апреля, 17:06

Наталья Руда

Первого мая и в Киеве, и в области будет дождливо

Погода в Киеве в ближайшие три дня, которые будут выходными, не порадует жителей столицы и региона. Как сообщает Укргидрометцентр, с 1 по 3 мая в области и Киеве будут дожди.

В пятницу, 1 мая, днем в Киеве будет дождь, до +17...+19 градусов, ветер 5-10 м/c, ночью также будет дождливо, до +9...+11 градусов. В области будет такая же погода.

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В субботу, 2 мая, в Киеве днем будет дождь и грозы, до +21...+23 градусов, ветер 3-8 м/c. Ночью будет без осадков, +9...+11 градусов. В области также будут дожди с грозами.

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В воскресенье, 3 мая, в столице синоптики прогнозируют днем дожди и грозы, до +21...+23 градусов, ночью ожидаются дожди и до +9...+11 градусов.

Отметим, что ночь на воскресенье, 26 апреля, оказалась для Киева рекордно дождливой.

Напомним, что в середине апреля Киев и область накрыла пыльная буря.

Кроме того, сильные порывы ветра снова раздули лесные пожары в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, ликвидация которых продолжается почти месяц.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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