Погода не балует киевлян: в столице еще немного похолодает и пройдет дождь

Днем в Киеве температура воздуха поднимется только до +13 градусов

/ Фото: Pixabay

В Киеве в пятницу, 20 сентября, ожидается очередное снижение температуры, также пройдет дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется только до +11...+13 градусов, ночью будет +6...+8 градусов.

Реклама

Практическая такая же погода будет и по всей области, но в Фастове, Борисполе и Мироновке днем ожидается до +15 градусов, а в Чернобыле, Барышевке и Белой Церкви днем прогнозируют до +14 градусов.

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама