Погода не порадует киевлян: синоптики дали прогноз

На фоне резкого спада жары в столице температура воздуха продолжит снижаться и во вторник, 14 июля. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Так, днем в Киеве прогнозируют до +18...+20 градусов, с переменной облачностью.
В Чернобыле, Тетереве, Фастове, Вышгороде, Белой Церкви и Мироновке осадков не прогнозируют, днем температура воздуха будет до +19...+21 градуса.
В Борисполе, Барышевке и Яготине обещают до +19...+21 градуса, также ожидаются дожди с грозами.
Напомним, что накануне вечером на Запорожье обрушился сильный ливень. Улицы и автодороги затопило, автомобили передвигались по городу вплавь. По словам очевидцев, в некоторых местах из-за дождя отключились светофоры. Тем временем близ Херсона пронесся смерч. В Сети появилось видео природного явления, на котором видно, как огромный вихрь крутится посреди поля возле линии электропередачи. Проезжающие мимо автомобили останавливались, чтобы посмотреть на смерч и сфотографировать.
Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, какая погода 14 июля ожидается по Украине.
Как пережить перепады температуры, смотрите в сюжете:
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