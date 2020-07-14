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Погода не порадует киевлян: синоптики дали прогноз

14 июля, 08:26

Наталья Руда Наталья Руда

В столице обещают всего до +18...+20 градусов

На фоне резкого спада жары в столице температура воздуха продолжит снижаться и во вторник, 14 июля. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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Так, днем в Киеве прогнозируют до +18...+20 градусов, с переменной облачностью.

В Чернобыле, Тетереве, Фастове, Вышгороде, Белой Церкви и Мироновке осадков не прогнозируют, днем температура воздуха будет до +19...+21 градуса.

В Борисполе, Барышевке и Яготине обещают до +19...+21 градуса, также ожидаются дожди с грозами.

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Напомним, что накануне вечером на Запорожье обрушился сильный ливень. Улицы и автодороги затопило, автомобили передвигались по городу вплавь. По словам очевидцев, в некоторых местах из-за дождя отключились светофоры. Тем временем близ Херсона пронесся смерч. В Сети появилось видео природного явления, на котором видно, как огромный вихрь крутится посреди поля возле линии электропередачи. Проезжающие мимо автомобили останавливались, чтобы посмотреть на смерч и сфотографировать.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, какая погода 14 июля ожидается по Украине.

Как пережить перепады температуры, смотрите в сюжете:

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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