Погода не порадует киевлян: синоптики озвучили прогноз

Днем температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов, но будет дождь

В Киеве в пятницу, 13 марта, погода испортится – ожидается дождь и ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов, ночью будет +6...+8 градусов.

Дождливая погода будет по всему региону.

В Чернобыле обещают до +10...+12 градусов днем и +6...+8 градусов ночью, в Тетереве будет до +9...+11 днем и до +5...+7 градусов ночью, в Вышгороде и Барышевке ожидается до +9...+11 градусов днем и до +6...+8 градусов ночью. В Борисполе и Яготине обещают до +10...+12 градусов днем и до +6...+8 градусов ночью.

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В Фастове прогнозируют до +9...+11 градусов днем и +7...+9 градусов ночью.

В Белой Церкви и Мироновке днем будет до +10...+12 градусов, а ночью ожидается +7...+9 градусов.

Напомним, что уже 14 марта в столице ожидается снег.

Отметим, что метеорологическая весна в столице в этом году началась еще в феврале, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. При этом погода в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.

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