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Погода порадует киевлян: синоптики озвучили прогноз до конца марта

26 марта, 09:57

Наталья Руда

До конца месяца в столице и регионе дождей не будет

В Киеве до конца марта установится теплая и сухая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в четверг, 26 марта, в столице прогнозируют +9...+11 градусов днем и до -1...-3 градусов ночью. По области также будет без осадков, а температура поднимется до +9...+12 градусов.

В пятницу, 27 марта, в Киеве обещают уже до +13...+15 градусов днем и до 0...-2 градусов ночью. По области ожидается такая же погода.

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В субботу, 28 марта, синоптики прогнозируют до +13...+15 градусов в Киеве днем и до +3...+5 градусов ночью. По области дневная температура будет такой же, а ночная немного меньше – до +2...+4 градусов.

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В воскресенье, 29 марта, в Киеве будет +12...+14 градусов днем и до +2...+4 градусов ночью. По области синоптики обещают такую же погоду.

В понедельник, 30 марта, будет без изменений – днем в Киеве +12...+14 градусов и до +2...+4 градусов ночью. Такую же погоду прогнозируют и в регионе.

Как сообщалось, в марте температура в столице била рекорды уже девять раз.

Также смотрите прогноз погоды в Украине до конца весны:

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Киев прогноз прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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