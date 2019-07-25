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Погода в Киеве: дожди и грозы не уходят из столицы

25 июля, 08:45

Синоптики уже и ранее на этой неделе прогнозировали дожди, однако осадков не было

AFP / Sergei SUPINSKY
AFP / Sergei SUPINSKY.

Синоптики снова прогнозируют на четверг, 25 июля, в Киеве дожди с грозами. При этом температура воздуха днем будет +23...+25 градусов, а ночью +14...+16 градусов.

Такая же погода, по данным Укргидрометцентра, будет по всему региону. Температура воздуха в Киевской области также будет около +25...+26 градусов днем и от +12...до +16 градусов ночью.

При этом синоптики уже и ранее на этой неделе прогнозировали дожди, однако осадков в Киеве не было.

Напомним, что 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день – 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году. Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм. А 17 июля температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая упала ниже отметки + 20,0 °С.

Новости "Сегодня" сообщали, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий


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Тег Киев, прогноз погоды, гроза

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