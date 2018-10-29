Погода в Киеве: горожан ждут еще два теплых дня

В Киеве в понедельник, 29 октября, сохранится теплая погода. Воздух прогреется днем до +16… +19 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Вместе с тем, по ее словам, небо над городом затянут облака и отдельных районах "кому-то на нос упадет пару капель", однако существенные осадки не предвидятся. Диденко добавила, что вторник, 30 октября, также будет теплым днем, поэтому можно успеть завершить какие-то работы на открытом воздухе, погулять в парке и не очень тепло одеваться.

Мы ранее сообщали, что с 22 октября жилые дома Киева начали подключать к отоплению. В данный момент включены практически все дома, за исключением тех, где произошли аварии теплосети.

Отметим также, что ученые прогнозируют зимний сезон 2018/19 годов самым теплым за последние 30 лет, но не обойдется без "сюрпризов" в виде 20 градусов мороза. Предполагается, что зима будет теплее климатической нормы, а средняя температура на 1-2 градуса будет выше нормы и составит от 2 тепла до 3 градусов мороза.