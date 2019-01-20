Погода в Киеве и области: объявлено штормовое предупреждение
Киевлян попросили быть осторожными, передвигаясь по городу, чтобы избежать травматизма
В Киевской области спасатели объявили штормовое предупреждение. В связи с туманом ожидается сильное ухудшение видимости, сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, в Киевской области утром 20 января туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.
Кроме того, в Киевской горгосадминистрации, ссылаясь на синоптиков, предупредили о небольшом снеге и гололедице на дорогах.
"В Киеве 20 января на дорогах местами гололедица, во второй половине дня небольшой снег", - говорится в сообщении.
В целом в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха днем три-пять градусов мороза.
В КГГА призвали киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, чтобы избежать травматизма и аварийных ситуаций.
Кроме того, после Крещения синоптики на днях пообещали украинцам ощутимое похолодание и вполне серьезные морозы. Сайт "Сегодня" сообщил, какой погоды ждать в ближайшие дни.
Напомним, народные синоптики обещали украинцам в январе 2019 года аномальные морозы.
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