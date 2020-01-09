Погода в Киеве: из-за тумана объявлен желтый уровень опасности

Фото: Kyiv Sikorsky Airport, Facebook

В Киеве ночью в пятницу, 10 января, ожидается туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Видимость на дорогах ожидается 200-500 м (I уровень опасности, желтый)

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

Реклама

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Ранее в Киеве ночью в четверг, 9 января, прошел мокрый снег.

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Отметим, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса. Всего в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5°С. В обсерватории Срезневского подсчитали, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3°С, что значительно больше, чем на земном шаре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама