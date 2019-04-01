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Погода в Киеве на 1 апреля: небольшое похолодание и сильный ветер

Сегодня, 08:30

По сравнению с минувшими выходными в столице немного станет холоднее

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
Погода в Киеве на 1 апреля: небольшое похолодание и сильный ветер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/264/4a2/5c92644a2ee01.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/264/4a2/5c92644a2ee01.jpg Другие новости По сравнению с минувшими выходными в столице немного станет холоднее

В первый день апреля в Киеве будет ясная и солнечная погода, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве первого апреля тоже температура воздуха снизится и составит около 10 градусов. Осадков не будет, но будет сильный ветер", – уточнила она.

По данным Укргидрометцентра, ночная температура воздуха в столице будет +4...+6 градусов.

Как сообщалось ранее, спадет на несколько градусов тепло и в Киевской области. Сегодня синоптики обещают там 9-11 градусов тепла. В остальных областях центра и севера страны будет 10-12 градусов, в Черкасской и Полтавской областях – до +15.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как недавно снегом присыпало Киев, Черкассы и Житомир, а в Карпатах образовались даже сугробы.

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Тег Киев, погода, температура, прогноз погоды, весна, апрель, погода в Киеве

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