Погода в Киеве на 1 апреля: небольшое похолодание и сильный ветер
По сравнению с минувшими выходными в столице немного станет холоднее
В первый день апреля в Киеве будет ясная и солнечная погода, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"В Киеве первого апреля тоже температура воздуха снизится и составит около 10 градусов. Осадков не будет, но будет сильный ветер", – уточнила она.
По данным Укргидрометцентра, ночная температура воздуха в столице будет +4...+6 градусов.
Как сообщалось ранее, спадет на несколько градусов тепло и в Киевской области. Сегодня синоптики обещают там 9-11 градусов тепла. В остальных областях центра и севера страны будет 10-12 градусов, в Черкасской и Полтавской областях – до +15.
Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
Смотрите в сюжете "Сегодня", как недавно снегом присыпало Киев, Черкассы и Житомир, а в Карпатах образовались даже сугробы.
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