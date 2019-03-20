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Погода в Киеве на 21 марта: без осадков, но и без аномального тепла

Сегодня, 18:03

В столице днем 21 марта будет до +7...+9 градусов

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
Погода в Киеве на 21 марта: без осадков, но и без аномального тепла //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/264/4a2/5c92644a2ee01.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/264/4a2/5c92644a2ee01.jpg Другие новости В столице днем 21 марта будет до +7...+9 градусов

В Киеве в четверг, 21 марта, ожидается сухая погода без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер  в столице будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

Также мы сообщали, что в начале марта в столице разгулялся шквальный ветер, из-за которого случилось немало ЧП. Порывы достигали 30 м/с, и последствия не заставили себя долго ждать. Возле станции метро "Золотые ворота" с жилого дома сорвало кусок крыши, в разных районах были повалены десятки деревьев и разбиты машины. Несколько человек получили травмы.

Из-за упавших деревьев транспорт ходил с большими перебоями. В "Киевпастрансе" сообщили о задержках в движении транспорта на маршрутах троллейбусов №№1 и 11 на пр. Науки и №№17, 19, 22, 30, 42 на Чоколовском бульваре, а также трамваев №№12 и 17. Последствия непогоды спасатели устраняли до поздней ночи.

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Тег Киев, погода, прогноз погоды, весна

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