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Погода в Киеве на 28 марта: зима не спешит покидать столицу

Сегодня, 08:29

Днем температура воздуха прогреется до +8 градусов, однако ночью опустится до -4

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Погода в Киеве на 28 марта: зима не спешит покидать столицу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c69/ae1/5c9c69ae19ffe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c69/ae1/5c9c69ae19ffe.jpg Другие новости Днем температура воздуха прогреется до +8 градусов, однако ночью опустится до -4

В Киеве в четверг, 28 марта, ожидается солнечная и ясная погода. Осадков не будет, но будет холодно, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее данным, ночью в столице до -3 градусов, а днем за счет солнечных прояснений потеплеет до +5...+8 градусов.

Вместе с тем, по данным Укргидрометцентра, ночная температура воздуха в столице опустится до -4 градусов.

Напомним, что накануне в Киеве разгулялась настоящая метель. Так, в нескольких районах столицы можно было наблюдать снегопад, который сопровождался сильными порывами ветра. При этом на улице плюсовая температура, поэтому снег быстро растаял.

Также в конце марта погода удивила жителей Чернигова снегопадом. В город, жители которого начали отходить от последствий урагана, вернулась зима. Накануне около полудня в городе ярко светило солнце, но вскоре здесь прошел мелкий град, который шел почти десять минут, а потом начался снегопад. Впрочем, закончилась зима так же неожиданно, как и началась: снег быстро растаял, поскольку температура воздуха в Чернигове составляет около пяти градусов тепла.

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Тег Киев, погода, температура воздуха, весна, март, погода в Киеве

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