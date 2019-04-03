Погода в Киеве на 3 апреля: будет солнце и холодный ветер

Днем в столице потеплеет до +10 градусов

Из архива "Сегодня".

Погода в Киеве на 3 апреля: будет солнце и холодный ветер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/443/c3f/5ca443c3f36fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/443/c3f/5ca443c3f36fc.jpg 2019-04-03T08:25:00+03:00 Другие новости Днем в столице потеплеет до +10 градусов

В Киеве в среду, 3 апреля, будет солнечная сухая погода, однако ожидаются порывы холодного ветра. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Наталья Диденко.

"В Киеве среда обещает быть снова солнечной, с чистым небом. Северо-восточный ветер ожидается порывистым, воздух – холодноватым", - написала она.

Днем температура воздуха в столице поднимется до +8...+10 градусов. При этом ночная температура опустится ниже нуля.

Напомним, что апрель в Украине будет теплым, но погода ожидается переменчивой: в конце каждой недели могут пройти небольшие дожди. Таков общий прогноз, а в деталях синоптики расходятся.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко отметил два важных погодных момента наступившего апреля: среднемесячная температура будет на 1,5—2 градуса выше обычного, а осадков окажется меньше на 50—70%, чем должно быть по данным многолетних наблюдений, причем пройдут дожди в основном в горах, а не на равнинах. Завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Укргидрометеорологического НИИ НАН Украины Вазира Мартазинова также говорит, что со второй половины апреля и до 15 мая во многих регионах осадков практически не будет.

Также мы сообщали, что весна принесла в Киев много погодных сюрпризов. Помимо ураганов и снегопадов, март оказался самым теплым за 139 лет.

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