Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Погода в Киеве: неделя начнется с грозовых дождей

15 июля, 08:28

Дождливая погода будет в понедельник по всей области

Фото: Сегодня

В Киеве в понедельник, 15 июля, сохранится дождливая погода. Согласно данным Укргидрометцентра, также ожидаются грозы.

Температура воздуха поднимется до +19...+21 градуса днем и до +13...+15 ночью.

По региону также будет дождливо. В Чернобыле, Тетереве ожидается днем до +19...+21 градус, а ночью до +11...+13 градусов. В Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине будет +21...+23 градуса днем и +12...+14 градусов. 

В Фастове и Белой Церкве будет +20...+22 градуса днем, ночью до +14 градусов. Теплее всего будет в Мироновке, где синоптики прогнозируют +23...+25 градусов днем и до +15 ночью.

Напомним, в конце июня на Киев и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

Кроме того, в Ирпене под Киевом в результате сильного дождя дерево рухнуло на забор школы №1 по улице Тургеневской. Также несколько магазинов остались без электричества, некоторые светофоры в городе не работают.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, дождь, прогноз

Вы сейчас просматриваете новость " Погода в Киеве: неделя начнется с грозовых дождей". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дожди, грозы и похолодание: какая погода ждет в начале недели

Вчера, 11:36

Метеорологи уточнили прогноз на 14 и 15 июля

Майские грозы посреди лета: синоптики уточнили прогноз погоды на выходных

13 июля, 11:19

Пока Западная Украина будет страдать от дождей, Одесса и Крым будут загорать

Грозовые дожди и комфортная температура: синоптик рассказала о погоде на выходных

12 июля, 16:11

В ближайшие два дня погода будет не пляжной, но холод будет пронизывать только ночью

В ближайшие часы по Киеву пронесется мощная гроза

12 июля, 13:22

Даже объявлен желтый уровень опасности

Самолет с украинцами рухнул под Полтавой: подробности трагедии

Тайна сбитого «Боинга» близка к разгадке, боевик Цемах заговорил

Чем можно заразиться в бассейне: кому чего стоит остерегаться

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Как герцогиня Кейт отучает принца Луи от плохих привычек

Названы смартфоны с самым большим уровнем излучения

«Скучаю»: Ирина Билык поделилась редким видео с младшим сыном

Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения

15 красавиц российского кино

Грустная судьба чудесных советских актрис

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Вчера, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Что лечит калина в организме человека

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь