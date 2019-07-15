Погода в Киеве: неделя начнется с грозовых дождей

Дождливая погода будет в понедельник по всей области

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В Киеве в понедельник, 15 июля, сохранится дождливая погода. Согласно данным Укргидрометцентра, также ожидаются грозы.

Температура воздуха поднимется до +19...+21 градуса днем и до +13...+15 ночью.

По региону также будет дождливо. В Чернобыле, Тетереве ожидается днем до +19...+21 градус, а ночью до +11...+13 градусов. В Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине будет +21...+23 градуса днем и +12...+14 градусов.

В Фастове и Белой Церкве будет +20...+22 градуса днем, ночью до +14 градусов. Теплее всего будет в Мироновке, где синоптики прогнозируют +23...+25 градусов днем и до +15 ночью.

Напомним, в конце июня на Киев и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

Кроме того, в Ирпене под Киевом в результате сильного дождя дерево рухнуло на забор школы №1 по улице Тургеневской. Также несколько магазинов остались без электричества, некоторые светофоры в городе не работают.

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